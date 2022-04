Homem confessa ‘crime perfeito’ onze anos depois por sentir remorsos por ter matado amigo

Manuel Costa, de 57 anos, usou uma caçadeira e enterrou o corpo num pinhal. Arrisca até 16 anos de prisão.

A pretexto de testar uma caçadeira de dois canos sobrepostos que João Paulo Azevedo queria vender, Manuel Costa atraiu o amigo até um pinhal isolado, em Landim, Vila Nova de Famalicão, onde, com um único disparo na cabeça, executou o amigo. Fugiu do local, atirou a arma para um ribeiro e, no dia seguinte, voltou para enterrar o cadáver.