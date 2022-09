Homem dá tiro na perna para aterrorizar namorada

"A minha filha foi agredida física e psicologicamente. Ela queria deixá-lo, mas sempre que lhe dizia isso, ele magoava-se à frente dela para a aterrorizar. Chegou a espetar uma navalha e a dar um tiro na própria perna”. As palavras são da mãe de uma mulher de 31 anos que durante um ano foi vítima de violência doméstica por parte do namorado, em Penafiel.Saiba mais no Correio da Manhã