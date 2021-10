Homem de 23 anos detido por tentar matar rival a tiro em Braga

Suspeito aguarda a aplicação de medidas de coação.

Um homem de 23 anos foi detido, pela Polícia Judiciária, esta quarta-feira, suspeito de tentar matar um homem de 24 anos em Braga.



"O suspeito, com recurso a uma arma de fogo, efetuou vários disparos contra a vítima provocando-lhe graves lesões no abdómen. A motivação para a prática dos factos poderá estar relacionada com desentendimentos pessoais entre a vítima e o agressor.", referem as autoridades em comunicado.

A Polícia Judiciária prossegue com diligências com vista a identificar todos os intervenientes.

O detido vai ser presente às autoridades judiciárias para aplicação de medidas de coação.