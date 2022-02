Homem de 25 anos detido por agressões a polícia na Amadora

Agressor foi interpelado pelas autoridades quando, aos gritos, pontapeava um comboio.

Um homem de 25 anos foi detido pela PSP de Lisboa por ser suspeito da prática de crime contra a autoridade pública, na freguesia de Águas Livres, na Amadora, no dia 9 de fevereiro, por volta das 15 horas.

O homem foi visto pela polícia na estação de comboios da Reboleira a pontapear um comboio, enquanto gritava "em tom ameaçador" para os passageiros que ali se deslocavam, "causando enorme transtorno e incómodo perante os mesmos", de acordo com o comunicado da PSP.

O suspeito, ao perceber que a polícia se aproximava, tomou uma "atitude agressiva e injuriosa, proferindo várias ameaças", refere o mesmo comunicado. Segundo a PSP, o homem foi advertido várias vezes para cessar tal comportamento, mas agrediu violentamente um dos polícias.

As autoridades pediram ainda ao homem para colocar a máscara de proteção contra a Covid-19, ordem que não foi acatada.

No percurso para as instalações da PSP, o detido não cooperou com os polícias e tentou agredi-los por diversas vezes. Já nas instalações, auto-infligiu ferimentos na cabeça e teve atitudes novamente agressivas com os polícias.





O detido foi transportado para o Hospital Fernando da Fonseca, na Amadora, onde ficou em observação durante a noite. Foi sujeito a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal Judicial da Amadora, por se encontrar indocumentado e por estar a decorrer um processo de expulsão do território nacional.