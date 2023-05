Homem de 25 anos morre após despiste de mota em Vilamoura

Na chegada ao local os meios de socorro ainda tentaram reverter a situação, mas tal já não foi possível.

Um homem de 25 anos morreu na sequência do despiste do motociclo em que seguia, ao final da tarde desta quarta-feira, na zona de Vilamoura.O alerta foi dado às 19h40. As autoridades foram informadas de uma vítima em paragem cardiorrespiratória.À chegada ao local, os meios de socorro ainda tentaram reverter a situação, mas tal já não foi possível e o óbito acabou por ser declarado no local.No local estiveram 14 operacionais, com 6 veículos dos Bombeiros de Loulé, Albufeira, INEM e da GNR. As causas deste acidente vão ser agora investigadas.