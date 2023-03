Homem de 25 anos suspeito de canibalismo detido em Lisboa com carne na mala

Begoleã Fernandes aterrou num voo oriundo de Amesterdão e pretendia embarcar num voo rumo a Belo Horizonte, no Brasil.

Um brasileiro suspeito de canibalismo nos Países Baixos foi detido pelo SEF no aeroporto de Lisboa, na noite de segunda-feira, segundo avançou a SÁBADO e de acordo com os dados adicionais apurados pelo CM.

Begoleã Fernandes, de 25 anos, é suspeito de ter cometido um homicídio em Vegasstraat, no norte de Amesterdão, na noite de domingo e fugido para Portugal logo a seguir, alegadamente com carne humana na mala de porão.

Segundo fonte oficial do SEF, o suspeito aterrou num voo oriundo de Amesterdão e pretendia embarcar num voo rumo a Belo Horizonte, no Brasil, mas apresentou um documento de identificação italiano que levantou suspeitas e depois se provou ser falso. Quando as autoridades verificaram a real identidade do homem apuraram que sobre ele pendia um mandado de detenção emitido na véspera pelas autoridades dos Países Baixos. Foi imediatamente detido e será presente ao Tribunal da Relação para efeitos de extradição.

O Correio da Manhã está a tentar confirmar junto da Autoridade Tributária a presença de carne humana na bagagem. A Polícia Judiciária também foi acionada para colaborar na investigação.



O CM sabe que a vítima do crime, Alan Lopes, era talhante e que acolheu o assassino que chegou ser sem-abrigo. Segundo o que o suspeito disse ao SEF, Alan tentou cobrar uma dívida e foi aí que se deu o crime.