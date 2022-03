Homem de 26 anos desfaz a cabeça de idoso com pedra num parque em Lisboa

O Ministério Público (MP) acusou um homem, de 26 anos, dos crimes de homicídio e roubo. Mauro Neto, o arguido, espancou e desfez a cabeça de um idoso com três golpes desferidos com uma pedra da calçada, num parque em Alvalade, Lisboa. É considerado inimputável perigoso.Saiba mais no