Homem de 26 anos morre atropelado na Lourinhã

Vítima caminhava a pé pela EN 247, em Casal da Murta.

Um homem de 26 anos morreu, esta sexta-feira, atropelado por um carro, quando caminhava a pé pela EN 247, em Casal da Murta, no concelho da Lourinhã.O alerta para o atropelamento chegou às 5h27, tendo sido mobilizadas para o socorro equipas dos Bombeiros e do INEM, num total de oito operacionais, apoiados por quatro veículos.O impacto brutal que a vítima sofreu ditou o desfecho fatal. As circunstâncias em que ocorreu o atropelamento estão a ser investigadas pela GNR.