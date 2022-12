Homem de 26 anos morre em despiste de carro na A28 na Póvoa de Varzim

Autoridades investigam as causas do acidente.

Um despite de um carro seguido de capotamento na A28, junto ao quilómetro 36,5, sentido Porto/Viana do Castelo, junto aos pórticos de Navais, na Póvoa de Varzim, provocou a morte de um homem de 26 anos e ferimentos graves a um jovem de 22, durante a manhã deste sábado.

O alerta foi dado às 9h31, tendo sido acionados para o local os Bombeiros da Póvoa do Varzim, o VMER do Hospital Pedro Hispano e a brigada de trânsito da GNR, com 12 operacionais e seis veículos.

Ao que o CM apurou, o carro foi projetado para fora da autoestrada.

O ferido foi transportado pelo INEM para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos. Já a vítima foi transportada para o Instituto de Medicina Legal, no Porto.

As autoridades locais investigam as causas do acidente.