Homem de 28 anos morre atropelado na Póvoa de Varzim

Corpo vai ser levado, pelos bombeiros locais, para o instituto de medicina legal do Porto.

Um homem de 28 anos morreu, depois de ser atropelado, esta noite de sexta-feira, por carro, na Póvoa do Varzim.O alerta foi dado, cerca das 22h30, para os bombeiros da Póvoa do Varzim, para um atropelamento rodoviário na rua Almirante Reis.Vítima foi projetada cerca de 20 metros. O corpo foi levado, pelos bombeiros locais, para o instituto de medicina legal do Porto.As autoridades estão no local e investigam as causas do acidente.