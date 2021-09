Homem de 28 anos procurado pela Interpol detido em Portimão

Um homem de 28 anos foi detido na sexta-feira, em Portimão, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para cumprimento de pena por crime de roubo.

O cidadão é da moldavo vai ser extraditado para cumprir pena. Ficará detido no Estabelecimento Prisional de Lisboa até ao momento da extradição para a Moldavia.

Também esta sexta-feira o SEF deteve no Aeroporto do Porto um cidadão que pretendia embarcar com destino a Manchester com cartão de identidade italiano que apresentava fortes indícios de contrafação. O mesmo aconteceu a um outro cidadão que pretendia sair de Lisboa com destino a Stansted, Londres.