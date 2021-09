Homem, de 30 anos, espancado por dez ladrões durante assalto no Porto

Vítima teve de ser hospitalizada. O roubo aconteceu na zona da cordoaria, que tem sido palco de sucessivos assaltos.

Um homem de 30 anos foi espancado por dez ladrões durante um assalto, este sábado.A vítima tinha acabado de sair de um bar e seguia sozinha na rua, junto ao Campo dos Mártires da Pátria, na zona da Cordoaria, no Porto, quando foi atacada. Este local tem sido palco de sucessivos assaltos, alguns deles extremamente violentos e com recurso a facas.Os ladrões roubaram a carteira à vítima, que teve de ser transportada para o hospital de Santo António e está em estado crítico.O INEM esteve no local, assim como a PSP, que ainda tentou localizar o grupo de jovens, mas sem sucesso.