Homem de 30 anos ferido com gravidade em despiste em Fafe

Um homem de 30 anos sofreu ferimentos graves na sequência de um violento despiste, este domingo de manhã, na freguesia de Pica, Fafe. A vítima sofreu diversas fraturas e foi transportada para o Hospital de Guimarães, após ter sido assistida no local por equipas dos bombeiros de Fafe e da VMER de Guimarães.

O acidente aconteceu às 07h30, no lugar de Pica de Além, em Fafe. O condutor e único ocupante do veículo ligeiro é a vítima do despiste.