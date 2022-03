Homem de 35 anos detido por violência doméstica em Faro

Agressor ficou sujeito a pulseira eletrónica.

O Comando Territorial do Faro, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Espec

í

ficas (NIAVE) de Faro, deteve, esta quinta-feira, um homem de 35 anos por violência doméstica,

no concelho

de São Brás de Alportel. O suspeito passará a ser controlado por pulseira eletrónica.





No seguimento de uma investigação, os militares da GNR apuraram que o suspeito agrediu e injuriou a vítima, sua companheira, de 38 anos. O suspeito continuou a perseguir a vítima mesmo após o fim da relação.





No decorrer das diligências policiais foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária, tendo sido apreendidos diversas armas: t rês espingardas de caça, uma carabina, uma catana e muitas munições.