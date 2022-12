Homem de 45 anos constituído arguido por furtos a casas em Castro Daire

Suspeito assaltava habitações de noivos e respetivos familiares no dia do casamento.

A GNR de Viseu anunciou esta quinta-feira ter constituído arguido, na quarta-feira, um homem de 45 anos por furtos em residências no concelho de Castro Daire.

"No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de três anos, envolvendo diversos furtos em residência, os militares da Guarda encetaram diligências policiais que permitiram identificar o suspeito", avança o Comando Territorial de Viseu em comunicado.

De acordo com a GNR, "o indivíduo escolhia as habitações de noivos e respetivos familiares e, no dia da cerimónia de casamento, através de arrombamento de porta e chave falsa, introduzia-se nas habitações furtando diverso material".

No seguimento da investigação efetuada, as autoridades deram cumprimento a sete mandados de busca - duas domiciliárias e cinco em veículos - que culminaram com a apreensão de diversos bens furtados, nomeadamente dois sistemas de posicionamento global (GPS), dois relógios e vários artigos em ouro.

O suspeito foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Castro Daire.