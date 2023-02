José Alves morre em queda de carro alegórico no carnaval de Almodôvar em Beja

Acidente aconteceu quando o desfile já tinha terminado e elementos se encaminhavam para a desmontagem do carro alegórico.

Na rede social Facebook, o presidente da Câmara de Almodôvar deixou uma nota de pesar pela morte de José Alves. "Os nossos sentidos pêsames a toda a família, aos amigos e aos colegas do Motoclube", pode ler-se ainda na publicação.

José Alves, de 46 anos, morreu esta terça-feira, ao cair de um carro alegórico no carnaval de Almodôvar, no distrito de Beja.O acidente, cujo alerta foi dado às 17h54, aconteceu já depois depois de o desfile ter terminado.Ao que oapurou, os elementos do grupo do Motoclube da vila alentejana, no qual estava inserido a vítima, encaminhavam-se para a desmontagem do carro alegórico quando a queda aconteceu.Para o local foram mobilizados os Bombeiros de Almodôvar, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, num total de 19 operacionais e cinco viaturas, incluindo uma ambulância de suporte imediato de vida (SIV), e um helicóptero.Ainda assim, o óbito foi declarado no local.tima seguiu para o Instituto de Medicina Legal de Beja.