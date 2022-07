Homem de 48 anos morre durante caminhada no Gerês

Vítima sofreu indisposição e teve morte por doença súbita.

Um homem, de 48 anos, morreu, na manhã de sábado, vítima de doença súbita, em Terras do Bouro, no Gerês. A vítima estava a fazer uma caminhada no trilho de acesso ao Prado da Messe, quando sofreu uma indisposição.