Homem de 51 anos morre em despiste de viatura em Portel

Óbito foi declarado no local.

Um homem de 51 anos morreu esta terça-feira na sequência do despiste da viatura que conduzia na Estrada Nacional 18, no concelho de Portel, distrito de Évora, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou que o alerta para o acidente, ocorrido na zona de Santana, foi dado às 18h26.

O óbito do homem, que era o único ocupante do veículo que transportava palha, foi declarado no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora, adiantou a fonte do comando sub-regional.

As operações de socorro envolveram 17 operacionais dos bombeiros de Portel, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, apoiados por sete veículos, incluindo a VMER.