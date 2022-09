Homem de 53 anos detido após caminhar por Aveiro munido com sabre

Face ao evidente estado emocional do homem, os agentes usaram de uma atitude preventiva para desarmar o suspeito e concretizar a detenção.

Um homem, de 53 anos, foi detido, esta segunda-feira, pela PSP de Aveiro, por ter na sua posse um sabre. O alerta foi dado, cerca das 01h00, pela população para um indivíduo a deambular pelas ruas da cidade, com a arma, apresentando um alegado quadro clínico de instabilidade psíquica.Os agentes, face ao evidente estado emocional do homem, usaram de uma atitude preventiva para desarmar o suspeito e concretizar a detenção.As autoridades apreenderam o sabre, com 47 centímetros de lâmina e 21 de punho. O detido foi encaminhado para a urgência de psiquiatria do hospital de Aveiro.