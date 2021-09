Encontrado corpo de homem que estava desaparecido no cais do Pé de Moura, em Gondomar

Ao que tudo indica, a vítima entrou na água para nadar até uma embarcação.

Foi encontrado o corpo de um homem, com cerca de 60 anos, que estava desaparecido no cais do Pé de Moura, em Gondomar. Ao que tudo indica, a vítima entrou na água, no rio Douro, esta tarde domingo, para nadar até uma embarcação.Estão no local a Polícia Marítima do Porto, Bombeiros de Valbom,Proteção Civil e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida.Foi acionada uma equipa de mergulhadores dos Bombeiros Sapadores do Porto.