Homem de 66 anos morre ao ser atingido por viga em Fafe

Alerta foi dado às 11h05. Bombeiros de Fafe estiveram no local.

Um homem de 66 anos morreu, esta manhã, na Travessa do Assento, na freguesia de Antime, em Fafe.



A vítima estaria numa escada a colocar arames numa viga (esteio de vinha) quando a estrutura acabou por cair causando ferimentos graves na cabeça e no peito deste homem. O alerta para a ocorrência foi dado às 11h05 e os Bombeiros de Fafe foram encaminhados para o local. O homem, residente em Vila Cova, acabou por não resistir aos ferimentos e o óbito foi declarado ainda no local.

A GNR esteve no local.