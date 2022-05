Homem de 68 anos ataca mulher com golpes de x-ato e mata-se de seguida em Armamar

Mulher tem cerca de 60 anos e ficou gravemente ferida.

Um homem com 68 anos atacou a mulher com golpes de x-ato no pescoço e nos dedos e matou-se de seguida, enforcando-se, em Coura, no concelho de Armamar.A agressão terá ocorrido num contexto de violência doméstica, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.A mulher tem cerca de 60 anos e ficou gravemente ferida, tendo sido transportada para o Hospital de Vila Real, onde se encontra em coma induzido.O alerta foi dado às 11h31 e no local encontram-se elementos dos Bombeiros Voluntários de Armamar, do Instituto Nacional de Emergência Médica, da GNR e da Polícia Judiciária.