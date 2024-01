Homem de 73 anos encontrado morto em Setúbal. Porta com sinais de arrombamento

PSP chamou pela vítima, mas ninguém atendeu. Cadáver tinha muito sangue à volta.

Um homem de 73 anos foi este sábado encontrado morto no interior de uma residência na cidade de Setúbal, após alertas de vizinhos para as autoridades, que investigam eventuais indícios de crime.

Segundo fonte da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP), um homem foi encontrado morto no interior de uma habitação, com suspeitas de homicídio, na zona de Setúbal. Ao que o CM apurou, a fechadura da porta apresentava sinais de arrombamento.

A PSP foi alertada pelas 17h00, por vizinhos, que deram conta da casa se encontrar com "a porta aberta".



A PSP chamou pelo morador, mas ninguém atendeu. Quando entraram o corpo estava no chão com muito sangue à volta.

Fonte da Polícia Judiciária (PJ), contactada pela agência Lusa, indicou que elementos desta polícia de investigação criminal já se deslocaram à residência onde foi encontrado o corpo, localizada na cidade de Setúbal.

A PJ, que esteve no local a averiguar se existiam indícios de crime, já afastou essa hipótese.