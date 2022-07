Homem de 70 anos morre em capotamento de trator agrícola na Guarda

A vítima mortal é o manobrador do veículo, que "ficou encarcerado debaixo do trator".

Um homem com 70 anos morreu esta sexta-feira, numa aldeia do concelho de Pinhel, no distrito da Guarda, em consequência do capotamento de um trator agrícola, disse à agência Lusa fonte da proteção civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, tratou-se do capotamento de um trator agrícola que ocorreu pelas 09h15 na localidade de Alverca da Beira, na União de Freguesias de Alverca da Beira e Bouça Cova, no concelho de Pinhel.

A vítima mortal é o manobrador do veículo, que "ficou encarcerado debaixo do trator".

"Ainda houve manobras de reanimação, mas sem sucesso. O óbito foi declarado no local pela equipa médica da VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) da Guarda", disse.

Estiveram no local do acidente 15 elementos e seis viaturas dos Bombeiros Voluntários de Pinhel e de Vila Franca das Naves (Trancoso), da VMER e da GNR, de acordo com a fonte do CDOS da Guarda.