Homem de 75 anos morto à facada em Paços de Ferreira

Vítima foi esfaqueada no pescoço e no peito, na sequência de uma discussão entre dois homens.

Um homem de 75 anos foi encontrado morto, em Frazão, Paços de Ferreira.Tudo aconteceu pelas 14h00, em Frazão, Paços de Ferreira, na sequência de uma discussão entre dois homens.O homem foi esfaqueado no pescoço e no peito. No local, está a Cruz Vermelha e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa e uma equipa de psicólogos do INEM.O suspeito foi retido por populares até à chegada da GNR e acabou detido pelos militares. A PJ está a investigar.