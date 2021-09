Homem de 85 anos morre em Viseu após despiste de carro na EN16

Vítima perdeu o controlo da viatura, que embateu contra pedras na lateral da estrada.

Um acidente mortal na Nacional 16, em Viseu, provocou a morte de um idoso de 85 anos que perdeu o controlo da viatura e embateu contra pedras na lateral da estrada.O homem, que seguia sozinho no sentido Viseu - São Pedro do Sul, poderá ter tido uma doença súbita ou ter-se distraído. No local, está presente o Núcleo de Investigação Criminal de Viseu que está a analisar as circunstâncias do acidente.A vítima chegou a ser assistida pelos bombeiros e o INEM, tendo sido realizadas manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado no local.O corpo já foi transportado para a morgue do Hospital de Viseu.O alerta foi dado às 10h30.