Homem degolou mulher no duche após espiar mensagens

Jorge Monteiro matou a companheira na casa de banho da moradia, em Corroios. Filho esfaqueado pelo pai ao ajudar a mãe.

Um funcionário do Porto de Lisboa, de 55 anos, matou esta segunda-feira a mulher na casa de banho da moradia da família, em Corroios, Seixal. Jorge Monteiro usou uma faca de cozinha para degolar a companheira, Paula, uma lojista de 50, enquanto esta tomava banho. O filho, de 22 anos, foi golpeado pelo pai numa mão ao tentar defender a mãe.