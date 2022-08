Jovem de 21 anos desaparece no rio Caldo em Terras de Bouro

Indivíduo estava com outros colegas a saltar da ponte e não voltou à superfície.

Um jovem de 21 anos natural da zona do Porto está desaparecido no rio Caldo, na praia de Alqueirão, no Gerês.O alerta foi dado às 15h42. Ao que oapurou, o homem estava com outros colegas a saltar da ponte e não voltou à superfície. Foram os colegas que deram o alerta às autoridades.No local, estão os Bombeiros de Terras de Bouro.