Homem desaparecido em montanha ignora chamadas de resgate por não conhecer o número

Um homem que se perdeu enquanto caminhava na montanha mais alta do Colorado, nos EUA, ignorou repetidamente as chamadas telefónicas das equipas de resgate porque não conhecia o número.O jornal The Guardian refere que o homem foi dado como desaparecido no dia 18 de outubro depois de não regressar ao local onde estava alojado.Cinco equipas de resgate foram destacadas e procuraram o homem durante toda a noite. Todas as tentativas de estabelecer contacto, quer por mensagem, quer por chamadas, foram ignoradas.No dia seguinte, as buscas deveriam ter continuado, mas para espanto das equipas o homem tinha regressado ao alojamento pelo seu próprio pé.Desaparecido durante 24 horas, o homem disse às autoridades que se perdeu ao anoitecer e "saltou por caminhos diferentes tentando localizar o início do trilho correto" antes de finalmente chegar ao carro na manhã seguinte.