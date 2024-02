Homem desaparecido há quatro dias após internamento em hospital

Mário decidiu abandonar a unidade hospitalar e não voltou a ser visto. Desaparecimento foi comunicado às autoridades.

Mário Rui Batista, de 51 anos, residente em Ervidinho, no concelho da Figueira da Foz, está desaparecido desde a madrugada de quinta-feira.O homem tinha sido internado no Hospital da Figueira da Foz após uma queda na casa de banho de casa, mas recusou continuar o tratamento e abandonou a unidade hospitalar. Desde então, não voltou a ser visto.Ao que oapurou, Mário vive com a mãe, de 81 anos, e tem problemas com a bebida.O desaparecimento foi comunicado às autoridades. A família e os amigos já realizaram algumas buscas, sem sucesso.