Homem desespera há 35 anos por indemnização de acidente com condutor alcoolizado que o deixou incapacitado

Ferimentos obrigaram Adelino Roxo a mudar toda a vida e a abdicar dos sonhos que tinha.

Adelino Roxo espera há 35 anos pela indemnização do acidente que sofreu aos 18 anos e que o deixou incapacitado para toda a vida. Nunca recebeu qualquer valor do condutor alcoolizado que, em tribunal, foi considerado culpado. A vítima ficou com grande parte do corpo queimado.