Homem despedido de empresa por urinar contra um muro

Funcionário de distribuidora foi alvo de processo disciplinar e despedido por urinar nas instalações da empresa em Vila Franca de Xira.

Um funcionário de uma distribuidora de produtos farmacêuticos em Alverca, Vila Franca de Xira, foi despedido com justa causa por ter urinado contra um muro nas instalações da empresa.



O homem recorreu à Justiça mas, no dia 12, o Tribunal da Relação de Lisboa confirmou a sentença da primeira instância de terminar o vínculo laboral. O acórdão considerou também provado que, noutra ocasião, o trabalhador não cumpriu as regras de prevenção da Covid-19 implementadas pelo empregador.