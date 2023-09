Homem desrespeita bandeira vermelha e desaparece no mar em praia de Gaia

Polícia Marítima do Porto foi mobilizada para o local.

Estão a ser realizadas buscas, esta tarde de quarta-feira, por um banhista, em Lavadores, Gaia. O homem, quando estava a nadar junto à praia das Pedras Amarelas, bateu contra as rochas do esporão e terá perdido a consciência. Nunca mais foi visto.O alerta foi dado, cerca das 19h00, para os bombeiros de Coimbrões e Batalhão de Sapadores de Gaia, para uma situação de pré-afogamento. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Gaia e a ambulância médica do INEM para foram acionadas. A Policia Marítima do Porto foi mobilizada para tomar conta da ocorrência.Ao que oapurou, o homem desrespeitou a bandeira vermelha da praia e entrou no mar, mesmo depois de ter sido advertido pela nadadora salvadora.