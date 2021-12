Homem detido após menina escrever pedido de socorro em teste

"Nunca na minha carreira tinha visto algo parecido", disse o inspetor a cargo da investigação.

"Nunca na minha carreira tinha visto algo parecido. Ela nunca denunciou as agressões. Quando a polícia era chamada lá, ela negava que era agredida. Ela está totalmente afetada emocionalmente por conta das agressões", disse ao Globo o inspetor André Kondageski.



As agressões psicológicas e físicas começaram quando o casal ainda morava no estado brasileiro do Pará. O agressor teria começado a culpar a mulher por causa da morte do primeiro filho deles.

"O bebé, que tinha entre um e dois anos, foi até um depósito, ingeriu veneno de rato e morreu. Desde então, ele começou uma pressão e tortura psicológica sobre ela", relatou.



A vítima foi encaminhada para a casa de parentes. Dos filhos do casal, três são meninas, sendo uma de 16 anos, outra de 14 e a de 13 anos, que escreveu o recado no testo, e também um menino de 8 anos.

