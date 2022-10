Homem detido pela PJ por violar jovem em Leiria

Detido e vítima tinham uma relação de confiança, devido a "cenário de consumos, de estupefaciente e álcool".

Um homem, de 43 anos, foi detido pela Polícia Judiciária por ter violado um jovem, de 23 anos, em Leiria.De acordo com um comunicado da PJ, o crime ocorreu no início do mês. Os dois homens tinham uma relação de confiança, devido a "cenário de consumos, de estupefaciente e álcool, que retirou à vítima capacidade de resistência", refere a autoridade.

O detido vai ser presente às competentes Autoridades Judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação das adequadas medidas de coação.