Homem detido por abusar sexualmente de jovem de 17 anos em Albufeira

A Polícia Judiciária, identificou e deteve um homem de 37 anos, por fortes indícios da prática do crime de abuso sexual a uma jovem de 17 anos.Na sequência de uma saída na cidade de Albufeira em conjunto com os amigos, a jovem deslocou-se a estabelecimentos de diversão noturna, acabando por consumir substâncias que geraram incapacidade involuntária na vítima.O suspeito, aproveitou-se da fragilidade da menor, conduziu-a a um local reservado, sujeitando-a à prática de vários atos sexuais.Na sequência da investigação, foi possível a recolha de vários elementos de prova indiciária, que culminaram com a detenção do homem.O detido vai estar presente perante as Autoridades Judiciárias competentes para interrogatório Judicial e aplicação das medidas coativas tidas por adequadas.O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Albufeira.