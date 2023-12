Homem detido por abuso sexual de enteada menor em Vila do Conde

Vítima foi abusada entre os 13 e 15 anos.

Um homem, de 40 anos, foi detido pela Polícia Judiciária por suspeitas de abusar sexualmente da filha menor da companheira, com quem vivia em união de facto, em Vila do Conde. Os crimes terão acontecido desde 2013.

"O arguido, aproveitando-se do facto de viver em união de facto com a mãe da vítima, levou a cabo atos sexuais de relevo com a menor no período entre os 13 e os 15 anos de idade desta", refere a PJ em comunicado.





Os abusos foram recentemente revelados pela vítima, agora com 23 anos, à mãe.O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das competentes medidas de coação.