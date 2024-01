Homem detido por agredir uma polícia a soco e pontapé no Metro

Agente de autoridade encontrava-se fora de serviço.

Um homem foi detido por agredir uma agente da PSP no Metropolitano de Lisboa, na última quarta-feira.A polícia, que se encontrava fora de serviço, interveio no sentido de travar uma desavença entre dois indivíduos, numa carruagem da Linha Vermelha. O suspeito estava com os pés em cima de um banco, impedindo qualquer passageiro de se sentar.A polícia identificou-se e o homem procurou fugir da carruagem na estação de Chelas. A agente de autoridade reteve o suspeito, mas este agarrou-a no pescoço e desferiu-lhe pontapés, empurrões e socos no peito, simultaneamente puxando-lhe a camisola. Um passageiro tentou auxiliá-la e cessar o comportamento agressivo do indivíduo, mas acabou agredido ao pontapé.À chegada do comboio à Estação do Oriente, vários polícias que já os aguardavam manietaram e detiveram o suspeito. O detido, de 20 anos, foi notificado para comparecer em tribunal.