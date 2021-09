Homem detido por bater e ameaçar de morte os pais em Paredes

Episódios de violência começaram há cerca de um ano, após o divórcio do agressor.

Um homem, de 43 anos, foi detido, na quarta-feira, por violência doméstica contra os pais, em Paredes. Batia e ameaçava a mãe, de 67 anos, e o pai, de 70, ambos com mobilidade reduzida.Os episódios de violência começaram há cerca de um ano, após o divórcio do agressor. O homem começou a exigir dinheiro às vítimas para consumo de álcool. Segundo a GNR, perante a impossibilidade em termos financeiros dos pais, o agressor agredia-os e ameaçava-os de morte.Presente ao Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel, ficou sujeito a termo de identidade e residência, proibição de permanecer, frequentar ou de se aproximar da habitação das vítimas, proibição de contactar, por qualquer forma ou meio com as vítimas e controlado por pulseira electrónica.Vai ainda ser sujeito a avaliação clínica para eventual tratamento à sua dependência alcoólica, cujo o controlo deve ser efetuado pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.