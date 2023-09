Homem detido por degolar rival com garrafa no Cais do Sodré

Suspeito diz ter agido em legítima defesa.

Um homem de 27 anos, de nacionalidade brasileira, foi preso pela PSP na madrugada desta sexta-feira na zona do Cais do Sodré, Lisboa, por ter degolado um homem de 25 com restos de uma garrafa de vidro partida.

O crime ocorreu pelas 3h15, e vitimou um turista neozelandês que, tal como o agressor, se encontrava na noite com amigos.

O ferido sofreu pelo menos três golpes na zona do pescoço. Assistido pelo INEM foi transportado para o Hospital de São José, onde ainda se mantém internado.

O agressor não fugiu, e foi de pronto detido pela PSP.

Pedro Pestana, advogado do detido, disse ao CM que o cliente "invocou legítima defesa". "Discutiram por causa de um copo de cerveja, e o meu cliente disse-me que a vítima veio para cima dele com uma faca. Ele teve de partir a garrafa e defender-se", explicou o jurista.

Presente na manhã desta sexta-feira a um juiz de instrução criminal, o agressor brasileiro ficou em prisão preventiva.

"Vou avançar com pedido de revisão de medida de coação por se ter tratado de legítima defesa", concluiu Pedro Pestana.