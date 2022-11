Homem detido por sequestrar e assassinar menina de 14 anos

Um homem foi detido após matar e sequestar uma menor de 14 anos, no Sul de França. O detido, de 31 anos, que já tinha sido condenado por crimes de abuso sexual quando tinha 15 anos, foi agora preso pelo assassínio de uma adolescente espanhola que residia com a sua família em França, avança o jornal

O corpo de Vanessa foi encontrado numa casa abandonada em Birac-sur-trec, a poucos quilómetros de Tonneins, onde a menor residia, tendo o próprio homem levado as autoridades ao local onde cometeu o crime.

Segundo as autoridades francesas, a menor havia imigrado com os pais e os irmãos há um ano. O alerta foi dado pela mãe da adolescente que ficou preocupada com a filha que não regressou a casa depois das aulas.Graças às câmaras de vigilância as autoridades identificaram, esta sexta-feira, o veículo do suspeito onde Vanessa terá entrado e foram ao seu encontro. O homem quando confrontado pelas autoridades admtiu que sabia o motivo da sua presença, tendo confessado o crime e levado as autoridades ao local.Após ouvir a notícia a mãe da vítima ficou em choque e teve de ser internada num hospital.As causas da morte ainda estão por apurar, uma vez que as perícias ainda não estão concluídas,mas alguns órgãos de comunicaçãos social franceses apontam para a possibilidade de estrangulamento.