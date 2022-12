Homem detido por suspeitas de violar jovem em armazém abandonado no Montijo

Detido ficou sujeito a apresentações periódicas e proibição de contactos com a vítima.

Um homem de 28 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) no Montijo, em Setúbal, por suspeitas de ter violado uma jovem de 24 anos, num armazém abandonado, junto ao terminal fluvial. O crime ocorreu no passado dia 07 de outubro.

Em comunicado, a PJ revelou que o suspeito, depois de atrair a vítima até ao seu carro, conduziu-a até um armazém perto do terminal fluvial do Montijo, onde, "recorrendo à força e à sua superioridade física, subjugou-a e forçou-a, contra a respetiva vontade, a com ele manter diversas práticas sexuais".

O detido já foi presente a um primeiro interrogatório judicial e ficou sujeito a apresentações periódicas e proibição de contactos com a vítima.