Homem detido por tentativa de violação no Marco de Canaveses

Arguido tinha sido "contratado para fazer limpezas de vegetação num terreno contíguo à habitação da vítima".

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 59 anos, suspeito de uma tentativa de violação em Marco de Canaveses, no distrito do Porto, informou a autoridade policial esta quinta-feira.

"O arguido, após ter sido contratado para fazer limpezas de vegetação num terreno contíguo à habitação da vítima, decidiu submetê-la a práticas sexuais violentas não consentidas, praticando com a mesma atos sexuais de relevo", lê-se num comunicado enviado à Lusa.





Os factos foram comunicados à Polícia Judiciária, tendo sido desenvolvidas diligências que permitiram recolher "indícios seguros da prática do referido crime e respetiva autoria, que culminaram com a detenção do agressor".

O detido, operário de serração, sem antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.