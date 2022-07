Homem detido usa carro para tentar matar inspetores da PJ

Acabou por fugir de carro, sempre a alta velocidade. Circulou em contramão, colocando em perigo as pessoas que circulavam na via pública. Os suspeito, agora apanhado pela PJ, e já com antecedentes por tráfico de estupefacientes, foi ouvido por um juiz: ficou solto com apresentações diárias à polícia.

Numa busca à sua casa, no Porto, os inspetores apreenderam uma ‘pistola-caneta’, droga, um automóvel com suspeitas de viciação, um drone e minicâmaras que usava em crimes ainda sob investigação.