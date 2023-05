Homem que disparou para o ar no Seixal para assustar crianças atingiu jovem numa perna

Suspeito foi identificado e arma usada foi apreendida.

Um homem fez disparos na via pública, esta quinta-feira ao início da tarde, e atingiu uma criança numa das pernas, em Pinhal de Frades, Seixal. O disparo foi feito com uma pistola de pressão de ar, mas a criança acabou por ficar com hematomas, desmaiou devido ao susto e foi transportada para o hospital.Ao que oapurou, o grupo de menores entre os 10 e 13 anos estava a jogar à bola num jardim e, após os disparos, fugiram para um café onde acabaram por chamar as autoridades.O homem sentiu-se incomodado pelo facto de as crianças estarem a jogar perto da casa onde vive e para as assustar disparou várias vezes. Os disparos foram feitos com o intuito de assustar os menores.Quando a PSP chegou, ainda se encontravam cerca de cinco crianças no local que estavam assustadas.O homem foi identificado e admitiu o que fez. A arma foi apreendida, o auto de notícia realizado e comunicado ao Ministério Público.