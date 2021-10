Homem em estado grave após acidente em subestação da EDP que causou apagão elétrico em Olhão

Acidente ocorreu no sábado de manhã. Trabalhador foi socorrido pelos Bombeiros e pela equipa médica do INEM.

Um homem de 59 anos ficou este sábado gravemente ferido com queimaduras na sequência de um acidente de trabalho na Subestação Elétrica da EDP em Quelfes, na zona de Olhão.O incidente ocorreu por volta das 11h30 deste sábado e provocou um apagão elétrico na zona de Olhão e arredores.O trabalhador ferido foi socorrido no local pelos Bombeiros e pela equipa médica do INEM, sendo posteriormente transportado para o Hospital de Faro.