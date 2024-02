Homem em fuga à PSP morre em acidente. Seguia em contramão na A33 em Santo Tirso

Vítima é suspeita de vários crimes. Duas pessoas ficaram feridas no acidente.

Um homem, de 33 anos, suspeito de vários crimes, morreu pelas 2h00 desta segunda-feira, quando seguia em contramão a fugir da Polícia da Segurança Pública, na A33, na zona de Santo Tirso.A fuga começou em Braga, depois da vítima não ter cumprido uma ordem de paragem da polícia. Já em Matosinhos, o homem entrou em contramão na autoestrada, onde viria a colidir com outra viatura.Do acidente resultaram dois feridos ligeiros, que circulavam no veículo que chocou com o carro do fugitivo.A vítima é suspeita de estar envolvida em vários crimes em Matosinhos e Braga.