Homem em prisão preventiva por agredir os avós em Santo Tirso

Agressor ameaçou as vítimas em frente aos militares da Guarda.

Um homem, de 36 anos, foi detido pela GNR por violência doméstica contra os avós, de 81 anos, na casa onde os três viviam, em Santo Tirso.A detenção aconteceu no dia 10 de fevereiro. Em comunicado, a GNR explica que, na sequência de uma denúncia, os militares deslocaram-se à casa onde os idosos sofriam os maus-tratos infligidos pelo neto, sendo incapazes de se defenderem por ser fisicamente frágeis.No decorrer da ação, o suspeito, na presença dos militares, ameaçou as vítimas, tendo de imediato sido detido. O agressor, já com antecedentes por crimes da mesma natureza, foi presente ao Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.