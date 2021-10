Homem encontrado morto em Porto de Mós

Vítima, de 55 anos, terá sido mordida pelo próprio cão, de grande porte, que estava no local ainda preso pela corrente.

Um homem foi encontrado morto numa poça de sangue, em Porto de Mós, esta quinta-feira.A vítima, de 55 anos, terá sido mordida pelo próprio cão, de grande porte, que estava no local ainda preso pela corrente.A equipa médica do INEM confirmou a morte e o corpo seguiu para autópsia no Instituto de Medicina Legal de Leiria.O caso ficou sob alçada da Polícia Judiciária e o cão foi recolhido pela GNR, tendo ficado ao cuidado dos serviços veterinários municipais. Depois da investigação, as autoridades vão decidir se abatem o animal.