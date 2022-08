Homem encontrado morto na Doca dos Bacalhoeiros na Figueira da Foz

Ainda são desconhecidas as causas da ocorrência.

Um homem de 53 anos foi encontrado morto, na noite de segunda-feira, na Doca dos Bacalhoeiros, na Figueira da Foz, desconhecendo-se ainda as circunstâncias da ocorrência, informou a Autoridade Marítima.

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional (AMN), o alerta foi recebido pelas 22h30, através do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra, que informou da presença de um corpo a flutuar no interior da Doca dos Bacalhoeiros, na Figueira da Foz, no distrito de Coimbra.

A AMN referiu que "foram ativados de imediato para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima da Figueira da Foz e da Estação Salva-vidas da Figueira da Foz", sendo que "deslocaram-se também elementos dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz e do INEM".

Segundo a AMN, os tripulantes da Estação Salva-vidas procederam à recolha do corpo para as instalações da Estação Salva-vidas da Figueira da Foz e aguardaram por elementos do INEM que iniciaram manobras de reanimação à vítima, "não tendo sido possível reverter a situação".

O óbito foi declarado no local pelo médico do INEM, acrescentou.

O corpo do homem, de 53 anos, foi transportado pelos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz para o Instituto de Medicina Legal de Coimbra, após indicações do Ministério Público.